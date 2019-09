Lat In Rock ist eine Classic, Blues und Latino Cover Rockband aus dem Raum Reutlingen mit dem legendären Woodstock Sound. Unser Programm enthält eine Auswahl geiler Songs aus den diversen Stilrichtungen des Classic Rock,- eben aus dieser musikträchtigen Epoche, aus welcher unzählige Musikheroes hervorgegangen sind und Geschichte geschrieben haben. Unsere Setliste enthält Softrock und Latinorock (Santana), Classicrock (Deep Purple / Cream etc.) sowie Bluesrock (Gary Moore, Clapton, Allmanns etc.), sodass garantiert jeder Fan aus dieser tollen Rock- Ära voll auf seine Kosten kommt. Man könnte auch sagen: „Woodstock lebt"… Soundmäßig bekommt ihr das volle Brett. Es ist alles dabei, was in den 60er und 70er Jahren den Sound geprägt hat und amtlich war: Hammond B3 mit Lesli, Piano, Guitar, Bass, Drums, Vocal und Percussion. Als langjährig erfahrene Cover Rockband Musiker spielen wir unsere Songs mit Leidenschaft, Einfühlungsvermögen und mit immer derselben Begeisterung wie zu den "Urzeiten" des Rocks. Dabei verleihen wir den Songs zum Teil unsere eigene Note. Und das schätzt unser Publikum an uns besonders. Unsere Referenzen sind die Jahrzehnte langen Bühnenerfahrungen mit verschiedensten (Cover) Rockbands aus unterschiedlichsten Cover Besetzungen und Stilrichtungen. Die lokale Presse aus dem Raum Reutlingen und Nürtingen beschreibt uns als authentisch und eindrucksvoll. Dieser Anspruch kommt nicht von ungefähr. Er bestimmt das Kredo unserer Band: es muss original klingen!