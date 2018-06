Late Night Band: Rainer Pusch & Die üblichen Verdächtigen

Das Repertoire der Band basiert auf Kompostionen des Latin-Jazz, Pop & Funk. So erklingen Songs von George Duke, Stevie Wonder, Chick Corea, Norah Jones etc. Dynamisch und entspannt zugleich ist die Musik des Quartetts. Rainer Pusch ist ein Weltenbummler in Sachen Jazz und gemeinsam haben die „Üblichen Verdächtigen“ einen riesen Spaß am Musikmachen: „Wir sind Jazzer, stehen auf Groove, intelligente Pop Songs und wollen für die Leute spielen und mit ihnen ‚abfahren‘“ sagt er… Na dann – freuen wir uns auf eine groovig-abgefahrene Sommernacht!