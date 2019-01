Late-Night-Basar - Babybasar

Late-Night-Basar des evangelischen Kindergartens Adelsheim

Am Samstag, den 23. März 2019 findet der 7.Adelsheimer Late-Night-Basar des evangelischen Kindergartens Adelsheim statt. Von 19:30 – 22:00 Uhr finden die Besucher in der Eckenberghalle in Adelsheim ein reichhaltiges Angebot an Kinderbekleidung sowie Spielwaren und Bücher, Kinderausstattung mit Zubehör, Fahrzeuge und vieles mehr.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt: Brötchen, Baguette und Fingerfood, alkoholfreie Getränke und eine große Cocktailbar laden alle Besucher ein zu verweilen und einen schönen Abend miteinander zu verbringen!

Weitere Informationen und Tischreservierungen unter Tel. 06291-648871 (Mo-Fr 16-19 Uhr).