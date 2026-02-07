Late Night Second-Hand-Basar

Wir laden herzlichst zu unserem LATE NIGHT FASHION SECOND HAND BASAR ein.
Verkauft werden darf alles von klein bis groß.
Wir freuen uns auf Kleidung und Spielzeug von 0-99 Jahren.
Info
Umpfertalhalle Boxberg Seebuckel 20, 797944 Boxberg
Märkte
Förderverein evangelischer Kindergarten
bis
Umpfertalhalle Boxberg Seebuckel 20, 797944 Boxberg
Wir laden herzlichst zu unserem LATE NIGHT FASHION SECOND HAND BASAR ein.
Verkauft werden darf alles von klein bis groß.
Wir freuen uns auf Kleidung und Spielzeug von 0-99 Jahren.
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH