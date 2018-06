Late Night Talk und Wohnzimmerkonzert

In der gemütlichen Atmosphäre der Cocktailbar Olli`s tritt die Band Tante Polly in dieser Late-Night -Reihe auf Mitglieder des Freilichtspiele-Ensembles – und die Figuren, die sie verkörpern. Man darf gespannt sein, welche Geheimnisse und Anekdoten die Jungs aus Hamburg St. Pauli ihren Gästen an den vier Abenden entlocken werden! Nicht zu kurz kommt dabei die Musik: Seeräuberswing, Polkajazz, Songwriter-Rock und mehr.