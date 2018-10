Laternenfest zu St. Martin

Der kath. Kindergarten St. Paulus richtet am Freitag, den 09.11.2018 seinen alljährlichen Martinsumzug aus. Treffpunkt ist um 17:30 Uhr am Parkplatz gegenüber der katholischen Kirche. Gemeinsam laufen wir mit unseren Laternen und sehen dann das Martinsspiel mit Pferd an der St. Paulus Kirche. Im Anschluss an den Martinsumzug sind alle herzlich eingeladen sich im Pauluszentrum bei warmen Getränken und Essen aufzuwäremen. Der Erlös des Abends kommt den Kindern des St. Paulus Kindergartens zu Gute.