Laternenfest

Seit 1958 zieht jedes Jahr im November eine große Schar von Kindern und Erwachsenen mit ihren Laternen durch die Gassen Viele Eltern waren als Kinder selbst mit dabei und schwelgen in Erinnerungen.

Der Treffpunkt für den Umzug ist in der Turmstraße gegen 17:30 Uhr. Die großen und kleinen Laternengängern folgen dem Nachtwächter durch die historische Innenstadt.

Von der Turmstraße geht es durch die Gassen der Altstadt Richtung Marktplatz, wo ein besonderer, Programmpunkt auf die kleinen und großen Gäste wartet.