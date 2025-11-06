Laternenumzüge in Neuenhaus und Grötzingen.

Am Donnerstag, den 06.11.2025 findet ab 18 Uhr der Laternenumzug der Grundschule Neuenhaus statt. Er beginnt an der Schule, geht über die Seestraße zum Kirchplatz, durch die Kanalstraße und danach wieder zurück zur Schule.

In Grötzingen findet der Laternenumzug mit Martinsritt der katholischen Kirchengemeinde am Dienstag, den 11.11.25 ab 17:30 Uhr statt. Er beginnt in der Schwabstraße am Quartiersplatz neben der Kita Weckholder, geht dann über die Lessingstraße, durch die Nelly-Sachs-Straße zur Goethestraße und über die Schillerstraße wieder bis zur katholischen Kirche zum Abschluss auf dem Kirchplatz.