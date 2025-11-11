Laternenumzug mit Martinsritt

Immer am 11. November treffen wir uns um 17 Uhr am Kindergarten in Sulpach, Ulmenstraße 1, um gemeinsam mit unseren Laternen durch die Straßen von Sulpach zu ziehen. Unterwegs wird halt gemacht, um Laternenlieder zu singen. Begleitet werden wir von Sankt Martin auf seinem Pferd. Zum Abschluss gibt es einen gemütlichen Ausklang an den Feuerkörben im Stohrer Hof, Roßwälder Straße 9. Es gibt Punsch, Glühwein, Leberkäswecken und Butterbrezeln.