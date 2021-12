Die Latin Devils nehmen das Publikum mit auf eine elektrisierende Zeitreise in den New Yorker Stadtteil “Spanish Harlem”, dem seine Latino Sub-Kultur zu Weltruhm verhalf.

Heiße Musik, dampfende Rhythmen, ausdrucksstarker Tanz, Licht und Videoprojektionen lassen die Hinterhöfen und Szeneclubs von „Spanish Harlem“ lebendig werden, durch alle Epochen der letzten hundert Jahre. Eine mit allen Grooves gewaschene sechsköpfige Band, drei Sänger*innen und ein Ensemble von zwölf preisgekrönten Tänzer*innen bringen mit dieser „hot show of Latin music, song & dance“ den Saal zum Kochen.

Von den Roaring Twenties über die Flower Power Zeit der 60er bis zur Gegenwart: Jedes Jahrzehnt hat seine Geschichten, musikalischen Richtungen, seine Moden und natürlich den dazugehörigen Tanzstil wie Mambo, Conga, Cha-Cha-Cha, Salsa, La Pachanga oder Hiphop und Breakdance. Die Storyline spürt diesen Zeitläuften nach, erzählt von prägenden Künstler*innen und den Hoffnungen und Träumen puertoricanischer Immigranten, den Latinos, im Schmelztiegel von New Yorks Spanish Harlem.

Hier wurde aus Jazz der Latin Jazz, Soul und Rhythm&Blues amalgierten zu Latin Soul und Boogaloo und der Rap wurde als Latin Rap zum Sprachrohr gesellschaftlicher, kultureller und politischer Forderungen und Herausforderungen der Puerto Ricaner. Von hier trat Latin Music ihren Siegeszug durch die Welt an. Mag der Stadtteil auch Patina angesetzt haben und von Gentrification und wohlhabenden Yuppies überformt worden sein, so gibt es immer noch eine verschworene Latino-Szene, die an ihrem kulturellen Erbe und geliebtem Stadtteil festhält. Still hot after all!