Latin-, Jazz, Pop Songs und klassische Musik im Romschlössle

Ein Konzertprogramm von Klassik über Jazz, Latin bis hin zu Popsongs.

Dabei erklingt die Gitarre als klassische Gitarre, wie ein virtuoses Soloinstrument, eine ganze Band oder wie ein ganzes Orchester. Maurizio di Fulvio ist in nahezug allen Musikstilen zuhause.

Kongenial die Sängerin Simona Capozucco, die das Publikum in vielen Sprachen von Standards bis hin zu Popsongs mit ausdrucksstarker Stimmt und mitreißender Emotionalität in ihren Bann zieht.