Das bereits bewährte „Quartett“, das im letzten Jahr für große Aufregung sorgte, wird im diesjährigen Programm „Latin Jazz“ eine besondere Mischung aus jazzigen Improvisationen und der klassischen Gitarrenliteratur zu Gehör bringen.

Die Musiker nehmen Sie auf eine Reise quer durch die bisher wenig erforschten rhythmischen und melodiösen Landschaften Kubas und Argentiniens sowie weiterer südamerikanischer Länder.

Das Ganze wird umrahmt vom Saxophonisten und Pianisten Joachim Keck, Tommaso Ieva an der Latin-Jazz-Gitarre, Benno Reinhard am Kontrabass und dem aus Südafrika stammenden Drummer Devon Van Rooyen.