Latin Party

SalsaMara Provenceweg 22, 72072 Tübingen, Universitätsstadt

Unsere letzte Latin Night des Jahres steht an! 

Feiert mit uns den Jahresabschluss in der Tanzschule SalsaMara – voller Salsa, Bachata & Kizomba in entspannter Atmosphäre. DJ Angelo bringt euch mit heißen Rhythmen in Bewegung!

Info

Partys & Clubs
