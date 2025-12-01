Latin Party

Unsere letzte Latin Night des Jahres steht an!
Feiert mit uns den Jahresabschluss in der Tanzschule SalsaMara – voller Salsa, Bachata & Kizomba in entspannter Atmosphäre. DJ Angelo bringt euch mit heißen Rhythmen in Bewegung!
SalsaMara Provenceweg 22, 72072 Tübingen, Universitätsstadt
Unsere letzte Latin Night des Jahres steht an!
Feiert mit uns den Jahresabschluss in der Tanzschule SalsaMara – voller Salsa, Bachata & Kizomba in entspannter Atmosphäre. DJ Angelo bringt euch mit heißen Rhythmen in Bewegung!
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH