Bunte musikalische Grüße aus Südamerika nach Europa und zurück versendet das Duo Intermezzo mit Almut Werner an ihren vielen verschiedenen Blockflöten und Brigitte Becker am Klavier in ihrem Programm „Latin Postcards“.

Die reiche Stil- und Rhythmusvielfalt der südamerikanischen Musik hat auch in Europa viele Komponisten inspiriert, sie in ihre Kompositionen einzubinden. Umgekehrt ist auch europäische Musik nach Südamerika geschifft worden und hat sich mit der dortigen Folklore und Kunstmusik vermengt. Eine gegenseitige spannende Befruchtung der Klänge fand und findet so als positiver Nebeneffekt der Kolonialisierung statt, die die beiden Künstlerinnen in ihrem Programm darstellen werden.

So wird der klassische Tango dem Tango Nuevo des argentinischen Komponisten Piazzollas gegenübergestellt, der sich selbst aber auch in Paris weiter gebildet hat. Zudem möchte sich auch der orientalische Tango Gehör verschaffen, der im Mittelmeerraum zu finden ist und sowohl auf argentinische als auch mediterrane Wurzeln zurück geht. Heißer Salsa und Calypso haben auch den Komponisten Michael Schütz inspiriert und Jean Francaix ist mit modernem Samba und Mambo vertreten. Aber auch südamerikanische Barockmusik wird zu hören sein, die sowohl die heimatliche Folklore als auch den europäischen Einfluss vernehmen lässt.

Natürlich dürfen die dem Konzert den Titel gebenden „Latin Postcards“ des Engländers Steve Marshall nicht fehlen wie auch die Samba-Süßigkeiten des Brasilianers Celso Machado. Das Konzert wird unterhaltsam von den beiden Musikerinnen moderiert.

Karten für das Konzert mit dem Duo Intermezzo im Dachgeschoss des Wasserschlosses am Samstag, den 17. Juli 2021, um 17.00 Uhr oder 19.30 Uhr, kosten 15 Euro.

Eintrittskarten können Sie unter Angabe Ihres Namens und Ihrer Adresse im Kulturamt bei Frau Böhm/Frau Benz unter 07264 922 161, Email: kulturamt@badrappenau.de reservieren.

Bitte beachten Sie vor Ort die Hygienerichtlinien und tragen Sie eine FFP2 oder OP-Maske beim Besuch der Veranstaltung. Bitte bringen Sie zur Veranstaltung einen Impfnachweis, einen Nachweis, dass Sie genesen sind oder eine aktuelle Schnelltestbescheinigung mit. Dankeschön.