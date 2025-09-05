Latin Spirit – Salsa Live!

Latin Spirit verbindet die heißesten Rhythmen Lateinamerikas mit energiegeladenem Gesang und mitreißenden Bläserriffs.
Knackige Salsa Dura, stimmungsvolle Guajira, afrokubanische Jazzklassiker und groovige Chachacha‘s zaubern ein abwechslungsreiches musikalisches Feuerwerk auf die Bühne.
Mit Leidenschaft und Liebe zum Detail werden Werke von Eddie Palmieri, Ray Barretto, Gloria Estefan, Mongo Santamaria uvm. in einer einzigartigen Art und Weise interpretiert und abgefeiert.
Ein inspirierendes Erlebnis für alle Tanzbegeisterten und Latin Fans!
Daniel Souza - Lead Vocal
Natalia Vergara - Lead Vocal
Oli Wendt - Altsaxofon
Wolfgang Nix - Posaune
Stefan Ruf - Keys & Background Vocal
Jürgen Olbert - Timbales
Raphael Härtel - Congas
Niklas Deeg - Bass & Background Vocal
Niclas Schmid - Bongos