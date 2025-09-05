Latin Spirit – Salsa Live!

Jazzclub Kiste Hauptstätter Straße 35, 70173 Stuttgart

Latin Spirit verbindet die heißesten Rhythmen Lateinamerikas mit energiegeladenem Gesang und mitreißenden Bläserriffs.

Knackige Salsa Dura, stimmungsvolle Guajira, afrokubanische Jazzklassiker und groovige Chachacha‘s zaubern ein abwechslungsreiches musikalisches Feuerwerk auf die Bühne.

Mit Leidenschaft und Liebe zum Detail werden Werke von Eddie Palmieri, Ray Barretto, Gloria Estefan, Mongo Santamaria uvm. in einer einzigartigen Art und Weise interpretiert und abgefeiert.

Ein inspirierendes Erlebnis für alle Tanzbegeisterten und Latin Fans!

Daniel Souza - Lead Vocal

Natalia Vergara - Lead Vocal

Oli Wendt - Altsaxofon

Wolfgang Nix - Posaune

Stefan Ruf - Keys & Background Vocal

Jürgen Olbert - Timbales

Raphael Härtel - Congas

Niklas Deeg - Bass & Background Vocal

Niclas Schmid - Bongos

Info

Konzerte & Live-Musik
