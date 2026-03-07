Die Groovin' High Big Band der Städtischen Musikschule tritt beim Esslinger Schwörfest auf der Bühne am Rathausplatz auf.

Für dieses Konzert hat die Formation unter der Leitung von Jochen Volle auch dieses Jahr wieder ein Programm mit der talentierten Sängerin Anna Santamaria sowie zahlreichen Solisten und Gästen einstudiert. Sie verspricht swingende und groovende Arrangements im Big Band Sound mit packenden Soli der jungen Instrumentalist:innen.

Unter dem Motto „Latin Summer Night“ spielt die Big Band Klassiker der Bossa Nova Ära von Antonio Carlos Jobim. Aber auch eine gehörige Portion Swing, Soul und eine Brise Funk von Aretha Franklin, Ray Charles bis Stevie Wonder oder der Average White Band wird zu hören sein. Jazz-Arrangements von Freddie Mercury's Queen und Chicago hat die Band ebenfalls im Gepäck.