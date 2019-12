Latino Movie Night

Beim Film schauen Sprachen lernen, das ist die Idee hinter unserer Latino Film Night, jeden 3. Montag im Monat. In netter Runde zeigt Ihnen unsere d.a.i.-Spanischlehrerin Federica González Luna Ortiz eine handerlesene Auswahl an Filmen, die Sie sich gemeinsam mit anderen in einer entspannten Runde im Originalton mit Untertiteln ansehen können. Im Anschluss bietet sich jederzeit die Möglichkeit das eigene Spanisch zu verbessern und sich in familiärer Atmosphäre mit den anderen Teilnehmer*innen rund um das Thema auszutauschen.

Quién Te Cantará handelt von der einst großen Sängerin Lila Cassen, die kurz vor ihrem großen Comeback bei einem Unfall ihr Gedächtnis verliert. Die alleinerziehende Karaoke-Sängerin Violeta hingegen kennt alle Lieder ihres Idols auswendig und bekommt überraschend die Aufgabe, dem Star ihre eigenen Songs erneut beizubringen.