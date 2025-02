Hablas español? Dann besuche gerne unseren monatlichen Latino Stammtisch im HAUPTbahnhof! In gemütlicher Runde haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, in entspannter Atmosphäre das eigene Spanisch auszuprobieren und zu verbessern. Dabei entscheiden sie selbst, worum sich die Themen des Abends drehen – die beste Voraussetzung für interessante Gespräche. Willkommen sind alle, die über konversationstaugliche Spanischkenntnisse verfügen und all diejenigen, die einfach mal reinschnuppern möchten!

Ort: HAUPTBahnhof Restaurant

Eintritt: frei