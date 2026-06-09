Das Buch der Psalmen, auch der Psalter genannt, ist eine Zusammenstellung von 150 poetischen, im Original hebräischen Texten innerhalb der Bibel.

Als Gesamtkomposition vollzieht der Psalter eine Bewegung von der Klage zum Lob und von einem Individuum, das meditierend „murmelt“, zu einem großen Gottesdienst mit Musik, in die zuletzt alles Lebendige einstimmt. Der Psalter ist eine Art Seelenspiegel - alle menschlichen Seelenregungen sind darin enthalten. Entsprechend formulierte Martin Luther in der Zweiten Vorrede auf den Psalter (1529), dass „ein jeglicher … Psalmen und Wort drinnen findet, die sich auf seine Sache reimen und ihm so eben sind, als wären sie allein um seinetwillen also gesetzt“;

Alle 150 Psalmen wurden im Laufe der Jahrhunderte als Psalmodien, Kirchenlieder und liturgische Gesänge vertont.

Beim Konzertprogramm LAUDATE DOMINUM des Vokalensembles alto e basso sind Psalmen bzw. Auszüge aus Psalmen ausgewählt und so miteinander kombiniert, dass einerseits Lob, Klage und Dank und andererseits alte bzw. klassische Werke mit zeitgenössische Vertonungen im Wechsel stehen.