»LAUF! – Begegnungen zwischen zwei Grenzen – Der Film, der bewegt« - ein Walk-Movie mit ungewöhnlicher Perspektive von Sabine Willmann und Oliver Heise »LAUF!« erzählt eine große Liebesgeschichte und von Menschen, die ein Trail verändert hat.

Jahr für Jahr machen sich tausende Wanderer aus aller Welt auf – monatelang, über 4.200 Kilometer durch die Natur auf dem Pacific Crest Trail quer durch die USA, von der mexikanisch amerikanischen Grenze bis nach Kanada. Auf der Suche nach Erkenntnissen, Abenteuern, 1 LAUF! – Begegnungen zwischen zwei Grenzen, © 2026 do-q media LAUF! – Begegnungen zwischen zwei Grenzen, © 2026 do-q media, verschiedene Textlängen Heilung oder neuen Perspektiven haben sie das Zuhause auf dem Rücken. Täglich Umziehen mit Zelt und Rucksack. Mittendrin die Filmemacher Sabine Willmann und Oliver „Olli“ Heise – ein Paar, zwei Perspektiven. In der Bewegung entsteht eine Poesie, ein Rhythmus, der anregt wie beruhigt. Jahre später besuchen die Filmemacher einige der Wanderer dort, wo sie leben und wirken, um zu erfahren, was vom Trail bleibt, wenn der Alltag zurückkehrt. Ein Film für frisch Verliebte und die, die Einsamkeit schätzen, für noch Verliebte und Begegnungssuchende, für nicht mehr Verliebte und Steckengebliebene, für Wiederverliebte und Naturliebhaber. Ein Film über Träume, Verständigung und über die Faszination von Herausforderung. Der Film verbindet großartige Landschaften mit intimen Lebensgeschichten.