Lauf dich frei! - Nordic Walking

Nordic-Walking-Einheit für Frauen während und nach Abschluss der Krebstherapie mit Claudia Benditt

Fühlen Sie sich herzlich eingeladen, Nordic Walking auszuprobieren. Es erwartet Sie eine Nordic-Walking-Einheit für Anfängerinnen in der schönen Natur rund um die Neckarhalde. Hier können Sie herausfinden, ob diese Sportart etwas für Sie ist, und die Freude an Bewegung in der Gruppe an der frischen Luft erleben. Wenn Sie das Nordic-Walking-Fieber gepackt hat, biete ich im Rahmen des Projektes „Bewegt gesund" die Teilnahme an verschiedenen Kursen an.

Nach meiner eigenen Krebserkrankung habe ich mich zur Onko-Walking-Kursleiterin ausbilden lassen. „Bewegt gesund" ist ein Angebot des Fördervereins proklinikum in Zusammenarbeit mit der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Klinikum Esslingen. Ich freue mich auf Sie!

Fr, 8. April 2022 | 16:00 bis 17:30 Uhr Heidestraße, gegenüber der Hausnummer 5 an der Wendeplatte der Buslinie 111 in Esslingen-Neckarhalde Bitte Nordic-Walking-Stöcke mitbringen!