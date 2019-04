Lauffen will es wissen: Raumfahrtantriebe

bild der wissenschaft - Firma Schunk - Stadt Lauffen a.N., Stadthalle

...für die Welt von morgen Mit Anja Frank, Raumfahrtingenieurin und Leiterin der Versuchsanlagen beim DLR in Lampoldshausen

Die Europäische Raumfahrt sichert den Zugang zum Weltall und garantiert technologische Entwicklungen in ganz unterschiedlichen Industriezweigen, auch außerhalb der Raumfahrt.Deutschland, darunter auch Baden-Württemberg und speziell das DLR in Lampoldshausen, leisten einen wichtigen Beitrag für die erfolgreiche Europäische Raumfahrt. Flüssige chemische Raumfahrtantriebe sind eine Stärke des DLR – seit Jahrzehnten baut das DLR am Standort Lampoldshausen daher seine Forschungsschwerpunkte auf dem Gebiet der Raumfahrtantriebe mit neuen Schlüsselkompetenzen und Investitionen in Prüfstandanlagen weiter aus. Die Raumfahrtingenieurin Anja Frank beschäftigt sich intensiv mit den steigenden Anforderungen an künftige europäische Trägersysteme. Gemeinsam mit Ihrem Team verantwortet Sie die Triebwerktests der Haupt- und Oberstufe der Ariane-Trägerfamilie.