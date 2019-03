Laufgruppe 0-10-21 - Startschuss bei ebm Papst

Wer die emotionale Atmosphäre bei den Zieleinläufen des ebm-papst Marathons schon einmal als Zuschauer vom Streckenrand beobachtet hat, der kennt das Gefühl: Das würde man auch gerne erleben!

Mulfingen, 19.03.2019

Das Problem: Zehn oder sogar 21 Kilometer am Stück zu laufen ist für Sportmuffel und Laufanfänger eine echte Herausforderung. Die Lösung: Mitmachen bei der Laufgruppe 0-10-21, die ab Mai wieder in Niedernhall und Mulfingen trainiert.

Bereits 2017 und 2018 war die Aktion ein voller Erfolg. Insgesamt rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer trainierten rund vier Monate lang gemeinsam unter der Leitung von Ralf Stehle, Referent für Betriebliches Gesundheitsmanagement bei ebm-papst, und seinem erfahrenen Trainerteam.

Für die dritte Auflage der Wettbewerbsvorbereitung können sich ab sofort wieder interessierte Hobbyläufer und Sportneulinge anmelden, die Lust haben, beim 10-Kilometer-Lauf oder Halbmarathon des ebm-papst Marathons am 8. September 2019 an den Start zu gehen.

Trainiert wird ab Mitte Mai jeweils dienstags um 18:30 Uhr in Niedernhall und mittwochs um 17 Uhr in Mulfingen. In beiden Gruppen gibt es schnellere und langsamere Laufteams, damit für jeden das passende Tempo dabei ist. Belastung und Laufdistanz werden nach und nach gesteigert. Jeder Teilnehmer erhält einen persönlichen Trainingsplan, der ihn auch bei den Trainingseinheiten zu Hause unterstützt.

Der Startschuss für 0-10-21 fällt am Donnerstag, 4. April 2019 um 17 Uhr bei ebm-papst in Mulfingen. Hier bekommen interessierte Teilnehmer erste Tipps für den Start und genauere Informationen zum weiteren Ablauf. Die Anmeldung ist per Mail unter Angabe des vollständigen Namens, der Mailadresse, der sportlichen Vorerfahrung, der T-Shirt-Größe und des bevorzugten Trainingsortes (Niedernhall oder Mulfingen) über trainingscamp@ebmpapst-marathon.de möglich. Eine sportmedizinische Untersuchung im Vorfeld der Teilnahme wird empfohlen. Schnell sein lohnt sich: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldeschluss ist Sonntag, der 31. März 2019.