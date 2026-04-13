Laufsteg trifft Wochenmarkt

Der Stadtmarketing Backnang e.V. veranstaltete jedes Jahr ein frühlingsfrisches Modeevent auf dem Backnanger Wochenmarkt inmitten der historischen Altstadt.

Dabei finden zwei Laufsteg-Shows am Obstmarkt statt. Der lokale Einzelhandel zeigt, was er zu bieten hat. Dazu gehören vor allem die Fashion-Highlights der aktuellen Kollektion.

Ob sportlich, klassisch, fair gehandelt oder sommerlich leicht, die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler bieten den Gästen ein abwechslungsreiches Programm, bei dem für jede und jeden etwas dabei ist! Begleitet von moderner Musik, fachkundiger Moderation und dem geschäftigen Treiben des Wochenmarkts entsteht eine einzigartige Atmosphäre, die Modeinteressierte, Familien und Marktbesucher gleichermaßen begeistert.

Alle Gäste haben im Anschluss zur Modenschau die Möglichkeit, ihre Lieblingsstücke direkt in den Geschäften zu shoppen.