Nach dem fulminanten Erfolg der Premierenshow im letzten Jahr kehrt die "Laughing Knight" Comedy Mix Show zurück!

Der Schlachthof Bräu in Nürtingen erneut seine Türen für einen Abend voller Witz, Charme und unvergleichlicher Unterhaltung.

Der charismatische Comedian Julien Damstra führt erneut durch den Abend und sorgt mit seiner lockeren Art und spitzen Pointen dafür, dass die Stimmung bereits von der ersten Minute an brodelt.

Das hochkarätige Line-up der Comedians wird in Kürze bekanntgegeben. Freuen Sie sich auf einige der besten und aufstrebendsten Talente der deutschen Comedy-Szene. Jeder Künstlerin bringt eine einzigartige Perspektive und garantiert Lachmuskelkater pur!

Ob scharfsinnige Alltagsbeobachtungen, mitreißendes Storytelling oder überraschender Wortwitz – die "Laughing Knight" Comedy Mix Show verspricht eine abwechslungsreiche Mischung, die Humorliebhaber*innen begeistert.