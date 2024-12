Laughing Movement Technic

Was ist Lachen? Wie wirkt das Lachen körperlich? Welche Energie wird übertragen, wenn ich lache? Wie kann ich mein Lachen tanzen lassen? Kann mein Lachen die Musik von jemand anderem sein? Wie verbindet uns das Lachen? Was passiert, wenn wir alle lachen? Dein Körper ist der Ausgangspunkt der Arbeit, er kann der Sender oder der Empfänger sein. In dem Workshop wirst du gemeinsam mit mir und der Gruppe nach einer neuen Tanzsprache suchen, die von deinem Rumpf geleitet wird. Eine Auseinandersetzung mit den körperlichen Ursprüngen des "Lachens" lenkt den Blick weg von den Extremitäten hin zur Körpermitte. Du setzt dich mit deinem eigenen Lachen auseinander und aktivierst eine neue Selbstwahrnehmung. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Bringe dein Lachen mit und bequeme Kleidung, besser ohne Schuhe.