Laura & Band

Eine starke Metapher für die Gedankenwelt einer Musikerin liefert das Titelstück des gleichnamigen Albums „Sunset Balcony“ der Sängerin Laura. Der Balkon symbolisiert einen kreativen Ankerpunkt, einen Ort der Begegnung, des Austauschs mit vertrauten sowie unbekannten Menschen, der widersprüchliche Gefühle auslöst. „Das Gefühl, zu Hause zu sein, und das Gefühl, der Außenwelt ausgesetzt zu sein. Das Gefühl der Freiheit gepaart mit dem Gefühl, an einem sicheren Ort zu sein“, beschreibt es Laura.

Mit dem neuen Album ist das harmonierende Traumduo, bestehend aus Laura Kipp und Produzent Jens Loh, nun den nächsten Schritt gegangen. Reife und Lebenserfahrung fließen in Lauras authentische und berührende Texte ein und verschmelzen mit Jens Lohs Kompositionen zu ergreifenden Stücken, die zwischen Jazz, Pop, Folk und Chanson oszillieren. „Sunset Balcony“ ist ein Album, dessen Musik sich in Richtung Zukunft bewegt, doch auf dem Weg nostalgisch einen Blick zurück über seine Schulter wirft. Auf die realen und emotionalen Widersprüche zwischen Melancholie und Optimismus, mit denen wir alle mehr denn je leben müssen. Auf den Sonnenuntergang vom Balkon.

Die Band wird komplettiert durch Moritz Langmaier am Piano, sowie Schlagzeuger Eckhard Stromer, der unter anderem mit Randy Brecker und Cornell Dupree spielte. Weil hier jeder so intensiv mit den Fähigkeiten des anderen vertraut ist und man einen gemeinsamen Nenner gefunden hat, kann man sich selbstsicher über die Brüstung des Balkons hinauslehnen.