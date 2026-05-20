Laura Brümmer - Hochgestapelt

Endlich! Seit ihrem zehnten Lebensjahr steht Laura Brümmer auf der Bühne und nimmt Anlauf für genau diesen Moment: Ihre erste eigene Solo Tour!

Das (TV)-Publikum kennt und liebt ihren Humor längst aus Live-Shows und Sendungen wie der »WDR Ladies Night«, der »Quatsch Comedy Show«, »NightWash TV« oder »Genial Daneben«. Doch obwohl sie seit zwanzig Jahren auf den Comedy- und Musicalbühne Deutschlands steht, hält sie sich nach wie vor für eine Hochstaplerin. Aber jetzt ist mal Schluss damit! Ab sofort wird tiefgestapelt. 😉

Laura gelingt der besondere & humorvolle Blick auf die Dinge. Dabei spricht sie über die Tücken des Erwachsenwerdens und davon, dass man auch mit 30 noch Torte zum Frühstück essen kann — und es manchmal einfach tut. Clever, mit viel Leichtigkeit und einer Menge Witz lässt Laura uns den Alltag einen

Moment lang vergessen.

»Hochgestapelt« ist ein Abend voller Aha-Momente, Optimismus und der Erkenntnis, dass niemand so wirklich weiß, was er eigentlich tut. Egal wie alt man ist oder sich fühlt — hier gibt es was zu lachen! Ein bisschen hochstapeln schadet ja nicht.

Laura, eine erfahrene Musicaldarstellerin, hat nicht nur mit ihren Rollen in den beliebten Produktionen wie "Das Dschungelbuch" und "Tarzan" die Bühnen Deutschlands und Österreichs erobert. Seit 2020 ist sie als Comedian und Moderatorin in Formaten wie „Ladies Night“, „Ladies Night Youngstars“, „Quatsch

Comedy Club“, „Quatsch Comedy Show“, „NightWash Live“ und dem „Stuttgarter Comedy Clash“ zu sehen und erobert mit ihrem Humor seitdem wie wild die Herzen des Comedy-Publikums.