Endlich! Seit ihrem zehnten Lebensjahr steht Laura Brümmer auf der Bühne und nimmt Anlauf für genau diesen Moment: Ihre erste eigene Solo Tour!

Das (TV)-Publikum kennt und liebt ihren Humor längst aus Live-Shows und Sendungen wie der »WDR Ladies Night«, der »Quatsch Comedy Show«, »NightWash TV« oder »Genial Daneben«. Doch obwohl sie seit zwanzig Jahren auf den Comedy- und Musicalbühne Deutschlands steht, hält sie sich nach wie vor für eine Hochstaplerin. Aber jetzt ist mal Schluss damit! Ab sofort wird tiefgestapelt.

Laura gelingt der besondere & humorvolle Blick auf die Dinge. Dabei spricht sie über die Tücken des Erwachsenwerdens und davon, dass man auch mit 30 noch Torte zum Frühstück essen kann — und es manchmal einfach tut.

Clever, mit viel Leichtigkeit und einer Menge Witz lässt Laura uns den Alltag einen Moment lang vergessen.»Hochgestapelt« ist ein Abend voller Aha-Momente, Optimismus und der Erkenntnis, dass niemand so wirklich weiß, was er eigentlich tut. Egal wie alt man ist oder sich fühlt — hier gibt es was zu lachen! Ein bisschen hochstapeln schadet ja nicht.