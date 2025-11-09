Laura Braun „Vom Weg ab”

Selten ist die Behauptung des „Geheimtipps“ treffender verwendet worden als für die preisgekrönte Liedermacherin Laura Braun.

Die wortgewandte Freiburgerin wagt sich mit unverkennbarer Stimme und pointiertem Klavierspiel in die dunkelsten Momente ihrer eigenen Lebensgeschichte. Mit emotional tiefgehender Lyrik gelingt es ihr, einen Weg zu besingen, der Mut und Hoffnung schafft und auf dem auch laut gelacht werden darf. Diese Kombination aus Schwermut und Witz, Kritik und Widerstand trifft mitten ins Herz. Ein Konzertabend von Laura Braun ist eine emotionale Achterbahnfahrt, die aufwühlt, wieder versöhnt und nachhallt.