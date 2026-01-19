Laura Braun - begleitet von Enzo Caterino am Cello

Die Freiburger Liedermacherin Laura Braun ist seit zwei Jahren aus dem Renitenztheater nicht mehr wegzudenken, ob Solo, bei den „Sternstunden des Kabaretts“ oder beim Renitenz-Openair im benachbarten Rosengarten.

Nun kehrt sie zurück mit neuen Liedern im Gepäck und dem Cellisten Enzo Caterino an ihrer Seite, der ihren feingeistigen und sozialkritischen Kompositionen zusätzliche Tiefe, Melancholie und Raffinesse verleiht. Mit gewohnt unverkennbarer Stimme, pointiertem Klavierspiel und ihren „Liedern, die die Zeit außer Kraft setzen“ (BNN) gestaltet Laura Braun einen Konzertabend, der Protest, Melancholie und Optimismus miteinander versöhnen.

Die junge Liedermacherin begibt sich dabei auch in die dunkelsten Momente ihrer eigenen Lebensgeschichte und spart unbequeme Themen wie Armut oder Depression nicht aus. Der emotional tiefgehenden Lyrik zum Trotz gelingt der studierten Musikwissenschaftlerin dabei stets das

Kunststück, einen Weg zu besingen, der Mut und Hoﬀnung schafft und auf dem auch laut gelacht werden darf. Diese Verbindung aus Schwermut und

Witz, Kritik und Widerstand sowie der ständigen Selbstreflexion im Angesicht einer überfordernden Welt trifft das rasant wachsende Publikum der aufstrebenden Künstlerin mitten ins Herz.