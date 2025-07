Welt aus und jetzt Musik, bitte. Ein Klavier, eine Stimme und deutsche Texte sind das Handwerkszeug der Liedermacherin Laura Braun, mit dem sie ihre facettenreichen, gnadenlos authentischen, melancholischen Chansons erschafft.

Ihre Texte eröffnen ganze Welten und doch ist kein Wort zu viel. „Vom Weg ab“ - der Name ist Programm. Denn Brauns Musik gehört zu der, die man nur findet, wenn man vom Weg abkommt. Ein Konzert mit Laura Braun wird zum Soundtrack eines holprigen Lebensweges voller Umwege und Sackgassen. Der Morgen danach, die Welt vor dem Fenster, die Kunst zu scheitern. Neue Runde, neues Glück. Rückfälle, Wiederaufstehen, Widerwille, Unlust, Tatendrang und die Suche nach dem goldenen Glück. Und stets die Frage, wie es denn gehen soll, das richtige, das gute Leben. Wie kommt man auf den „rechten“ Weg und was ist, wenn es einem dort so gar nicht gefällt?

Ein Konzertabend, der berührt, bewegt, nachdenklich stimmt und nachhallt. Kurzweilig und tiefgehend. Mit Musik, die aus den Vollen schöpft.

Die Resonanz auf erste Veröffentlichungen ist bereits einschlagend. 2022 wird Laura Braun der Kleinkunstförderpreis des Landes Baden-Württemberg verliehen, nachdem sie bereits im September 2021 mit ihrem bewegenden Song NULLSUMMENSPIEL den ersten Platz beim Musikwettbewerb „Armutsschatten“ des Sozialverbands Deutschland in Hannover Platz 1 belegt.

„[…] Ihr Gesangsstil ist dabei scheinbar so unprätentiös, wie die entwaffnende Naivität der Fragen der Tochter. Tatsächlich hat ihre Stimme aber eine Kraft und Ausstrahlung, die die Zuhörer:innen emotional tief berührt. Ein äußerst gelungenes Werk.“

Begründung der Jury zur Erstplatzierung von NULLSUMMENSPIEL beim Musikwettbewerb „Armutsschatten“ des Sozialverbands Deutschland

„Die Welt muss Laura Braun hören und sehen.“

Eine Konzertbesucherin