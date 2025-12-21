Ihre Texte eröffnen ganze Welten und doch ist kein Wort zu viel. „Vom Weg ab“ – der Name ist Programm. Denn Brauns Musik gehört zu der, die man nur findet, wenn man vom Weg abkommt.

Ein Konzert mit Laura Braun wird zum Soundtrack eines holprigen Lebensweges voller Umwege und Sackgassen. Der Morgen danach, die Welt vor dem Fenster, die Kunst zu scheitern. Neue Runde, neues Glück. Rückfälle, Wiederaufstehen, Widerwille, Unlust, Tatendrang und die Suche nach dem goldenen Glück. Und stets die Frage, wie es denn gehen soll, das richtige, das gute Leben. Wie kommt man auf den „rechten“ Weg und was ist, wenn es einem dort so gar nicht gefällt?