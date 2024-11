Laura Kipp Quartett „LAURA sings“

Schöner kann unser Jazzjahr nicht ausklingen als mit der ausdrucksstarken Stimme von Laura Kipp und ihrer kongenialen Band!

Ihr Weg führte sie von der HMDK Stuttgart an das Pariser Konservatorium, über das Bujazzo zur Gründung einer eigenen Band, zunächst im Duo mit Jens Loh.

Dieser war schon häufig im Jazzkeller zu hören mit seinen fein nuancierten Basstönen. Ebenso wie der in allen Stilen bewanderte Schlagzeuger Eckhard Stromer, der Generationen von Studierenden an der HDMK diese anspruchsvolle Rhythmik des Jazz gelehrt hat. Der französische Pianist William Lecomte, tatsächlich ein Bill-Evans-Schüler und lange Zeit Begleiter von Jean-Luc Ponty, bereichert dieses perfekte Team. Sein an den beiden genannten Musikern geschultes Spiel stellt sich nun bestens auf die starke Stimme von Laura Kipp ein, was ja im Jazz eine lange Tradition hat: der Dialog von Piano und Gesang.

Tradition im Jazzkeller sind auch die Gutsle und das Glas Sekt zum Jahresausklang und zur Vorfreude auf’s neue Jazzjahr!