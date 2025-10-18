Laura Kipp Quartett - Special Guest: Eric Séva

Einer der ganz Großen in der Musikbranche, der Produzent, Komponist und Trompeter Quincy Jones, hat der Stimme von Laura Kipp einen hoffnungsvollen Weg vorausgesagt:

„Diese junge Frau muss sich keine Sorgen um ihre Karriere machen“, sagte er, als er Laura Kipp bei den Jazzopen 2017 in Stuttgart hörte, „sie ist großartig und ich bin sicher, wir werden in Zukunft noch mehr von ihr hören“. Geboren wurde sie in Waiblingen bei Stuttgart.

Als special guest beim Konzert an diesem Abend mit dabei: eine der markantesten Saxofonstimmen der französischen Jazzszene, Eric Séva. Die Musik von Eric Séva ist immer narrativ und einfühlsam. Sein tiefgründiger Ton, seine fein ausbalancierte Melodik, sein Lyrizismus und der Groove, der sein Saxophonspiel prägt, geben seinem Spiel eine unverwechselbare Note.