Laura Lee – besser bekannt als eine Hälfte der Berliner Super-Indie-Girl-Band Gurr – tritt zurück auf die Bühne.

Dieses Mal als Frontfrau ihres eigenen Projektes Laura Lee and the Jettes. The Jettes, stammend aus dem französischen Wort für „wegwerfen“, sind eine Reihe von Outcasts, Außenseitern, Banditen, die die Musikerin um sich versammelt hat. Kurzum: Eine Band, die weit mehr ist als das, eine Bruder- und Schwesternschaft, die Laura Lee unterstützt und ihr den Rücken freihält.