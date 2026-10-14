Laura & Tobias Goldfarb - 13 WÖLFE LIVE-SURVIVALTRAINING FÜR PAARE IN STUTTGART

Wenn man doch nur die Zeit hätte, sich um seine Beziehungen zu kümmern! Aber eine Paartherapie ist teuer, Plätze sind rar und irgendetwas kommt immer dazwischen. Außerdem ist Beziehungsarbeit hart und unangenehm, das hört man schon im Wort. Trotzdem: Man kann sich in eine langjährige Beziehung nicht hineinlegen wie in eine Badewanne. Denn irgendwann wird das Wasser kalt. Hier kommt die Kabarett-Live-Show »13 Wölfe« ins Spiel – mit hoher Pointendichte, skurrilen Figuren und messerscharfem Witz, der gleichzeitig mit fundierten Erkenntnissen und handfesten Übungen hilft, Beziehungen zu verbessern. Ein Abend für Verliebte, für Verletzte, für Jung und Alt und alle dazwischen.

Laura Goldfarb ist Kabarettistin, Schauspielerin und systemische Therapeutin und stammt aus einer jüdischen Großfamilie, in der immer alle durcheinander reden.

Tobias Goldfarb ist Spiegel-Bestsellerautor, Moderator und Paarberater und stammt aus einer katholischen Kleinfamilie, in der die Konversation meist zwischen den Zeilen passiert. In ihre Show wie in ihren Ratgeber »Die 13 Beziehungswölfe« (GU Verlag 2026) fließen neben der langjährigen Erfahrung in ihrer Praxis für Paar- und Sexualtherapie so auch ganz persönliche Facetten ein.