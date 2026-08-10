Laure & Stanko "Spectacle Franco-Parisienne-Slave"

Leidenschaft und großes musikalisches Können aus Paris! Laure Préchac (Gesang/Tanz) und Stanko Marinkovic (Gesang/Akkordeon) zelebrieren ihr unvergleichliches, mitreißendes Spectacle für uns.

Das Power-Couple bringt unsere Bühne zum Brennen und uns zum Tanzen. Laure Préchac: «une nouvelle môme» (Figaro) mit warmem Timbre in der Stimme, voller Kraft und Sensibilität. Stanko Marinkovic: Begnadeter Sänger, Interpret und temperamentvoller Akkordeonist serbischer Herkunft.

Einlass und Bewirtung ab 18 Uhr. Reservierung per WHATSAPP 0172 3274298.