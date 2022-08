Lauren Henderson & Phishbacher

Vor ziemlich genau zwei Jahren hat uns Phishbacher im Club Voltaire mit einer schier unglaublichen Energie aus der Corona-Lethargie erlöst – zumindest temporär. Jetzt kommt Walter Fischbacher mit Trio und vor allem mit der New Yorker Sängerin Lauren Henderson wieder. Man kann sich auf eine Melange aus Phishbachers mitreißendem Pianotrio mit Rock und Pop-Anleihen und natürlich mit jeder Menge Jazz und Improvisation freuen – und eben auf die Songs, Sounds und Klangfarben, die Lauren Henderson beisteuert.

Auch sie ist zwar im klassischen Jazz zuhause, bringt aber sicher auch dank ihrer karibischen, afroamerikanischen und katalanischen Wurzeln viele faszinierende Rhythmen und musikalische Geschichten auf die Bühne. Die Melange, die entsteht, beinhaltet Latin, Soul und Jazz, sogar Flamenco. „Irgendwo zwischen einem beruhigenden Flüstern und einer überzeugenden Aussage“ – hat die New York Times ihre warme, volle Stimme einmal eingeordnet. Und das Downbeat Magazine sieht sie als “a vibrant new star singer“. Routiniert und ideenreich bildet die Rhythmusgruppe mit Ulf Stricker an den Drums und Petr Dvorsky die Basis für einen funkensprühenden Auftritt von Lauren Henderson und Phishbacher.

Lauren Henderson – vocals

Walter Fischbacher – piano

Petr Dvorsky – bass

Ulf Stricker – drums