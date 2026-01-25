Lauren Newton & Albertine Sarges

Wie seit Jahren feiert das Institut Jazz & Pop zum Ende des Wintersemesters sein Festival. Hierzu laden wir interessante Künstler*innen für einige Tage zu uns ein. Sie arbeiten mit unseren Studierenden und führen die Musik schließlich im Konzertsaal gemeinsam auf.

Lauren Newton

Ein Austausch verschlug die aus Oregon stammende Sängerin in der 1970er Jahren nach Stuttgart, sie ist also eine Alumna unserer Hochschule. In Europa etablierte sie sich in der Folge als bedeutende Vertreterin des experimentellen, improvisierten Jazzgesangs und hat zahlreiche Vokalist*innen nachhaltig geprägt. Schauspiel, Hörspiel, Vienna Art Orchestra, ihre Vita liest sich wie ein Best Of des Jazz in Europa. Sie ist nun die erste Künstlerin, die unser Festival zum zweiten Mal beehrt.

Albertine Sarges

Aus Berlin kommt die Musikerin und Produzentin zu uns, deren interessanter Werdegang Erfolge in Italien und England mit verschiedenen Bandprojekten beinhaltet. Auch Bühnenmusik an deutschen Häusern ist Teil ihrer Arbeit. Ihr aktuelles Album Girl Missing thematisiert unter anderem aktuelle Einsamkeitsphänomene und Ghosting. Mit der Hamburger Schule kann man sie jagen, sagte sie der taz. Willkommen in Stuttgart!