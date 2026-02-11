Laut in Leuters! - Konzertnacht in der Alten Turnhalle

Bereit für ein Live-Erlebnis der besonderen Art? Wir läuten den nächsten lauten Abend in Leutershausen ein!

Erlebt Musik so nah wie nie zuvor: Die Künstler spielen auf Augenhöhe mit euch und garantieren ein intensives, unvergessliches Konzerterlebnis!

Das Line-up des Abends:

3W (Ray, Geisi und Toni)

Einfach, zweifach oder 3W: Das Trio steht seit 15 Jahren für ehrlichen Sound und dreistimmigen Gesang. Mit Gitarre, Schlagzeug und Bass präsentieren die Franken ein großes Repertoire von Oldies, Schlager, Rock bis hin zu aktuellen Songs. Ein perfekter Auftakt!

The Leftovers

Das fünfköpfige Kollektiv aus Ansbach (seit 2018) beweist, dass sie alles andere als „übrig“ sind! Mit einer wilden Mischung aus Pop, Rock, Funk, Soul, Jazz, Country und Dance verwandeln sie jedes Cover in ein Abenteuer. Markenzeichen: Vielschichtigkeit, Spontaneität und jede Menge Spaß!