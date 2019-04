Laut & Kantig Party (ex-Lautstark) mit DJ Christiane Falk

Bäm! Da ist sie wieder. Die Party, auf der Nirvana läuft, Bilderbuch, Beatsteaks, Placebo, System Of A Down, Foo Fighters, Queens Of The Stone Age, NoFx, The Prodigy, The Wombats, Linkin Park, The Clash und viele mehr.

Gleiche DJane, gleicher Tag, gleiche Musik. Statt der "DASDING-Lautstark Party" heißt es jetzt bei DJane Christiane Falk "Laut und Kantig Party". Du triffst Deine Freunde vor dem Club, denn ihr wollt tanzen. Zu Gitarrenmusik. Zu Indiesounds von Kakkmaddafakka, The Wombats und Placebo. Zu Punkrock von Rise Against, Beatsteaks und Dropkick Murphys.

Hast Du Lust auf Klassiker von Rage Against The Machine, Die Ärzte, Nirvana, Danzig und System of a Down, aber auch auf das Neueste von Bilderbuch, Wanda, Turbostaat und Deichkind? Dann bist du hier richtig.Stunden später kommst Du aus dem Club, Deine Freunde taumeln hinterher. Es ist früh am nächsten Morgen. Du bist verschwitzt, aber glücklich.

Noch Fragen? Hört euch doch einfach den Mix von Christiane auf Spotify an: Laut und Kantig