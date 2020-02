Laut & Kantig Party "Re-Opening Night"

Gitarren haben ein Zuhause! Beziehungsweise: Die frühere „Lautstark Party“ hat nach der Schließung vom Keller Klub eine neue Heimat gefunden. Triff also wie gewohnt Deine Freunde im Stuttgarter Nachtleben und tanze mit ihnen bis in den frühen Morgen zu Gitarrenmusik von Indie, Punk, Alternative und Post-Punk bis hin zu Folk und Metal – das erste Mal in der neuen Location beim großen Opening!

Club Universum

Charlottenplatz 1 · U-Bahn-Station · Stuttgart-Mitte

Und wir freuen uns wirklich sehr, dass (nachdem es den Keller Klub ja bedauerlicherweise nicht mehr gibt) zumindest die frühere „Lautstark Party“, die mittlerweile in Stuttgart längst als Laut & Kantig Party bekannt ist, eine neue Heimat im Club Universum gefunden hat. Selbstverständlich mit Christiane Falk am DJ-Pult, die Du vielleicht auch aus dem Radio kennst (RBB, WDR, SWR).

Triff Deine Freunde wie gewohnt im Stuttgarter Nachtleben und tanze mit ihnen bis in den frühen Morgen zu Gitarrenmusik – das erste Mal in der neuen Location beim großen Opening am Samstag, dem 14. März 2020 ab 22.00 Uhr.

Was Christiane auflegt? Indie-Sounds von The Wombats, Bloc Party, Bilderbuch, Kraftklub, Mando Diao oder Placebo. Punk Rock von den Beatsteaks, Rise Against, Billy Talent, Green Day, Schmutzki und den Dropkick Murphys. Klassiker von Nirvana, Rage Against The Machine, Foo Fighters, Metallica, den Ramones und System Of A Down. Natürlich werden auch Fans von Queens Of The Stone Age, Biffy Clyro, Blink 182, Heisskalt oder Two Door Cinema Club nicht zu kurz kommen.

Wenn es draußen langsam wieder hell wird, taumelst Du hinter Deinen Freunden die Treppe hoch. Dein Shirt ist verschwitzt, Du bist heiser vom Mitsingen und schläfst zufrieden in der Bahn oder auch erst im (eigenen?) Bett ein.