Lauter Lotterlieder: Die wilden Frauen der "Goldenen Zwanziger"

Mit ihrem neuen Liederabend "Lauter Lotterlieder" nehmen die Schauspielerin und Sängerin Elke Wollmann und die Soul-Jazz-Pianistin Béatrice Kahl ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise in die glamouröse Welt der 1920er Jahre.

Geprägt waren die Jahre unter anderem vom neuen Selbstverständnis der Frauen, die frei und selbstbestimmt ihr Leben in die Hand nahmen. Beatrice Kahl und Elke Wollmann waren in Heilbronn bereits mit ihren anderen musikalischen Programmen zu Gast, in deren Zentrum starke Frauen wie Edith Piaf, Marlene Dietrich, Billie Holiday und Hildegard Knef standen.

Nun folgt also die Hommage an die wilden Frauen der 1920er Jahre und die zeitlose Kraft ihrer Geschichten. Die Künstlerinnen interpretieren die bekannten und weniger bekannten Songs dieser Ära neu und geben ihnen einen frischen, modernen Klang. Béatrice Kahl, die für ihre kraftvollen Arrangements bekannt ist, entwickelt mit viel Fingerspitzengefühl neue, eigene Versionen der Stücke, Elke Wollmann begibt sich als Schauspielerin ganz in die Figuren dieser Lieder – ob als Vamp, Kleptomanin, Kellnerin, betrogene Ehefrau mit Rachephantasien, als Hysterikerin oder einfach als eine in die Liebe verliebte Frau. Nie wird beim Duo Wollmann/Kahl einfach gecovert, sondern immer mit ganz individuellem Stil neu erfunden.