LAVA Weihnachtsrock

Ihre Konzerte sind voller Spontanität, Spielwitz und dem nötigen Killerinstinkt und sind das Markenzeichen der Band. Man kann es spüren, wenn die Jungs auf der Bühne loslassen und der Spirit des Rock and Roll den Tanzboden küsst.

Das hat die Band bei zahlreichen Auftritten im In- und Ausland bewiesen. Professionalität gepaart mit glühender Leidenschaft und spielerischem Wahnsinn. Das ist der Motor, der die vier Jungs aus dem Rhein-Neckar Delta zusammenhält. Dass sie ihre Musik und ihr Publikum lieben zeigen sie jeden Abend aufs Neue. Das Gesicht der Band Lava ist Alex Auer. Der begnadete Sänger und Gitarrist ist nicht zuletzt durch seine langjährige Zusammenarbeit mit Xavier Naidoo bekannt geworden. Von ihrem ganz eigenen musikalischem Verständnis inspiriert interpretieren die fünf Musiker Klassiker und Modernes der Pop, Rock und Soul Geschichte. Auch tauchen immer wieder eigene Songs in der aktuellen Playlist auf. Laut oder leise, groß oder klein, plugged oder unplugged, am Boden, zu Wasser oder auch in der Luft. Come and taste the Band!!!

Band: Alex Auer (Gitarre + Gesang)

Boris Angst (Schlagzeug)

Rolf Breyer (Bass)

Alexander Hartmann (Keyboards + Trompete)