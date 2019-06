Layla, Cocaine und Wonderful Tonight, Sunshine Of Your Love und Lay Down Sally: Seit Jahrzehnten sind die Songs, die Eric Clapton spielt, Teil der Rock- und Popmusik. Und weil Clapton mit über 70 Jahren nicht mehr groß auf Tour gehen möchte, haben sich sechs Musiker aus dem Raum Tübingen/Stuttgart zum „LAYLA“-Projekt zusammengefunden. Gemeinsam interpretieren sie die Songs aus dem Clapton-Repertoire auf der Bühne. Mal nah am Original, mal ganz frei. Die Musiker spielen sich gegenseitig die Bälle zu, mit Freiraum für die Solisten und kompakt im Unisono-Spiel. Die Band nimmt die Zuschauer dabei mit auf eine kleine Zeitreise: Stücke wie White Room aus den Zeiten von Cream treffen da auf Titel, die „Mr. Slowhand“ in die Hitparaden geführt oder die er mit B.B. King und J.J. Cale auf den legendären Guitar Festivals gespielt hat. Gefühlvoll und rockig, tief verwurzelt im Blues, aber immer im Kontakt mit dem Publikum: LAYLA – eine Hommage an Eric „Slowhand“ Clapton. - LAYLA - ERIC CLAPTON TRIBUTE BAND sind:

Adrian Kunkel Drums

Christiana Cladan Gesang

Norbert Hahn Gitarre + Gesang

Tobias Feifel Keyboards

Jochen Bruche Gitarre + Gesang

Martin Beiter Bass + Gesang

https://youtu.be/Uw_NTzh6Xxw