Layla - The Eric Clapton Tribute Band

Layla, Cocaine und Wonderful Tonight, Sunshine Of Your Love und Tears in heaven: Mal nah am Original, mal ganz frei.

Die Musiker von Layla spielen sich gegenseitig die Bälle zu. Die Band nimmt die Zuschauer dabei auch mit auf eine kleine Zeitreise: Stücke wie White Room aus den Zeiten von Cream treffen da auf Titel, die Eric Clapton in die Hitparaden und Stadien geführt hat, oder die er mit B.B.King und Jimmy Vaughan, J.J.Cale und Derek Trucks auf den legendären „Crossroads Guitar Festivals“ gespielt hat. Gefühlvoll und rockig, tief verwurzelt im Blues. Layla ist eine Hommage an Eric „Slowhand“ Clapton – und immer im Kontakt mit dem Publikum.