Layla Zoe – „Into The Blue“ Tour 2024

Nach einer erfolgreichen Tournee im Jahr 2023 mit ihrer Band kehrt Layla Zoe mit zwei neuen Alben im Gepäck zurück, um auf der „Into the Blue“-Tour erneut durch Europa zu touren.

Nach drei Jahren Bühnenabstinenz kehrte Layla Zoe, Kanadas Liebling des Blues, im Frühjahr 2023 zurück, um ihre Fans daran zu erinnern, dass sie immer noch da ist. Mit Songs aus ihren größten Alben besiegelte Layla Zoe einmal mehr ihren Platz in der Bluesrock-Liga, indem sie das Publikum in ganz Europa in ihren Bann zog und vom Brüllen zum Flüstern überging. Nach dreißig Konzerten in sechs Ländern endete die Tournee in einer der bekanntesten Blues- und Rock-Locations Europas, dem „Spirit of 66“ in Verviers, Belgien, wo Layla 2015 „Live at Spirit of 66“ aufnahm. Begleite Layla Zoe und ihre unglaubliche Band bei dieser Rückkehr auf die Bühne durch dieses wunderschöne neue Live-Doppelalbum, aufgenommen, gemischt und gemastert von Martin Meinschaefer.