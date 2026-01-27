Layla Zoe & Band – Forgotten Songs Tour

Nach einer erfolgreichen Herbsttournee durch Europa mit ihrer neuen Band wird „Kanadas Blues-Liebling“ Layla Zoe im März 2026 wieder auf die Bühne zurückkehren.

Mit Wick Hayen (NL) an der Gitarre, Dave Warmerdam (NL) an der Hammondorgel, Kjelt Ostendorf (NL) am Bass und Tijs Kulker (NL) am Schlagzeug kehrt sie auf die Bühne zurück und spielt Original-Songs aus ihrer umfangreichen Diskografie, die selten oder noch nie live auf der Bühne gespielt wurden, sowie sorgfältig ausgewählte Cover-Songs von Künstlern, die sie auf ihrer musikalischen Reise inspiriert haben, darunter Pink Floyd, Tom Waits und anderen.

Layla Zoe singt schon seit ihrem vierten Lebensjahr. Geboren in Victoria, British Columbia, Kanada, wurde sie durch die Plattensammlung ihres Vaters inspiriert. Ihre wahre Liebe und Leidenschaft für den Blues ist in jeder ihrer Darbietungen zu spüren und zu hören. Sie hat mittlerweile 18 Alben veröffentlicht, Tourneen durch Europa und Nordamerika absolviert, Preise für Songwriting und Gesang gewonnen und die Bühne mit Legenden wie Jeff Healey, Sonny Landreth, John Mayall und Henrik Freischlader geteilt.