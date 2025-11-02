The Eric Clapton tribute band.

„Change the world“ ist einer der bekanntesten Titel von Eric Clapton. Die Band LAYLA hat sich das Motto zum Anlass genommen ihr reichhaltiges Clapton-Repertoire erneut unter die Lupe zu nehmen – und zu verändern. Heraus kam ein prallvoller Abend mit akustisch gespielten Titeln. Was eigentlich nur als Ad-hoc-Lösung für eine Gartenparty gedacht war, wird am Freitag, dem 16. Januar 2026 (ACOUSTIC show) erstmals im Sudhaus präsentiert. Mit dabei Titel wie Crossroads, Wonderful tonight und Cocaine, Tears in heaven und Layla, aber auch ein paar unbekanntere Perlen aus dem Clapton-Universum.

Am Samstag, dem 17. Januar (ELECTRIC evening) stehen dann die E-Gitarren wieder im Vordergrund und es gilt: Mal nah am Original, mal ganz frei. Layla nimmt die Zuschauer dabei auch mit auf eine kleine Zeitreise: Stücke wie White Room aus den Zeiten von Cream treffen da auf Titel, die Eric Clapton in die Hitparaden, zu MTV und mit Joe Cocker, Sting und Phil Collins in die Stadien geführt hat. Gefühlvoll und rockig, doch stets tief verwurzelt im Blues. Layla ist eine Hommage an Eric „Slowhand“ Clapton – und immer im Kontakt mit dem bewegungsfreudigen Publikum.